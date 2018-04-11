Посетители ECS Season 5 получат призы от организаторов

FACEIT разыграет призы среди посетителей LAN-финала ECS Season 5. Ценность подарков будет зависеть от количества проданных билетов. Чемпионат пройдет 8-10 июня в Лондоне.

После 1,5 тыс. проданных билетов организаторы разыграют два игровых кресла Vertagear PL6000, а после 2 тыс. — миллион очков FACEIT, на которые можно купить скины CS:GO на сайте площадки. Неизвестно, какие подарки смогут получить посетители, если будет продано больше билетов.

Зрители турнира на Twitch также смогут получить призы: во время ивента будет действовать система дропов, аналогичная мейджорам. Для участия в розыгрыше необходимо привязать аккаунт Steam к профилю на FACEIT.

LAN-финал ECS пройдет на «Уэмбли Арена», вмещающей 12,5 тыс. чел. На чемпионате по четыре команды от Европы и Северной Америки разыграют $660 тыс. Единственный подтвержденный участник на данный момент — Astralis: из 14 матчей команда проиграла только один и гарантировала себе слот на итоговом этапе ивента.