Медведев: на Западе России упорно навязывают роль врага 

В Европе и США России вопреки здравому смыслу упорно навязывают роль врага, стараются выдавить из мировой политики и экономики, заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, передает РИА Новости.
«Эти шесть лет были также периодом избавления от иллюзий. Скажем прямо, иллюзий о наших партнерах. Сотрудничество всегда выгоднее конфронтации. В экономике, в культуре, в борьбе с общими угрозами. Такая логика партнерства нам представляется всем очевидной, но, к сожалению, это оказалось не так. Вопреки здравому смыслу в Америке и Европе нашей стране начали упорно навязывать роль врага, и старались и стараются выдавить нас из мировой политики и мировых экономических отношений», — сказал он, выступая в Госдуме с отчетом о работе правительства.