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Объем оказания высокотехнологичной медпомощи в РФ вырос более чем в два раза за шесть лет
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Объем оказания высокотехнологичной медпомощи в РФ вырос более чем в два раза за шесть лет 

Агентство «Москва» 1 час назад
Объем оказания высокотехнологичной медицинской помощи в России в 2017 г. увеличился более чем в два раза за шесть лет. Об этом сообщил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, выступая в Госдуме с отчетом о работе правительства РФ.
«Настоящий прорыв произошел в медицине высоких технологий, раньше в регионах мало кому удавалось сделать высокотехнологичную операцию, нужно было ехать в Москву, в крупные города или вообще за границу.
За шесть лет объемы оказания высокотехнологичной медицинской помощи выросли более чем в два раза», — сказал Д. Медведев.
По его словам, в 2012 г. высокотехнологичную медпомощь получали 450 тыс. человек, в 2017 г. это число превысило 1 млн человек.
Премьер-министр отметил, что сегодня такую помощь можно получить практически в любом областном центре.
«Количество медицинских организаций, где такую помощь оказывают, за это время выросло в три раза, сейчас это более тысячи медицинских учреждений», — подчеркнул Д. Медведев.
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