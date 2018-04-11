Объем оказания высокотехнологичной медпомощи в РФ вырос более чем в два раза за шесть лет

Объем оказания высокотехнологичной медицинской помощи в России в 2017 г. увеличился более чем в два раза за шесть лет. Об этом сообщил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, выступая в Госдуме с отчетом о работе правительства РФ.

«Настоящий прорыв произошел в медицине высоких технологий, раньше в регионах мало кому удавалось сделать высокотехнологичную операцию, нужно было ехать в Москву, в крупные города или вообще за границу.

За шесть лет объемы оказания высокотехнологичной медицинской помощи выросли более чем в два раза», — сказал Д. Медведев

По его словам, в 2012 г. высокотехнологичную медпомощь получали 450 тыс. человек, в 2017 г. это число превысило 1 млн человек.

Премьер-министр отметил, что сегодня такую помощь можно получить практически в любом областном центре.

«Количество медицинских организаций, где такую помощь оказывают, за это время выросло в три раза, сейчас это более тысячи медицинских учреждений», — подчеркнул Д. Медведев.