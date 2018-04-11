Ещё
Раил Якупов: «Нефтехимик» сохранил костяк и вместе с Назаровым ищет иностранцев
Далее:
Читайте также:
Ещё

Раил Якупов: «Нефтехимик» сохранил костяк и вместе с Назаровым ищет иностранцев 

Советский спорт 55 минут назад
«Для нас очень важно было сохранить костяк состава текущего сезона. На сегодняшний день продлены контракты с вратарем Ильей Ежовым, полевыми игроками Андреем Нестрашилом, Маратом Хайруллиным, Богданом Якимовым, Павлом Здуновым, Ильёй Аркаловым, Алексеем Волгиным, Рафаэлем Бикмуллиным. Если учесть, что у Дмитрия Огурцова, Александра Брынцева, Ильдара Шиксатдарова, Павла Куликова, Павла Порядина, Камиля Фазылзянова действующие контракты с клубом, то можно сказать, что эту задачу мы выполнили. Согласно регламенту КХЛ мы сделали квалификационное предложение Андрею Сергееву, Дамиру Шарипзянову и Александру Авцину.
На днях подпишем новые контракты с нашими воспитанниками — игроками МХК „Реактор“. Мы в постоянном контакте с главным тренером Андреем Назаровым и внимательно прослеживаем американский и европейский рынки хоккея. О новичках-иностранцах, которые пополнят команду, объявим в мае», — цитирует Якупова официальный сайт клуба.
Советский спорт: последние новости
Каряка покинул тренерский штаб "Амкара" Роберто Манчини: Поздравляю «Рому». Это был отличный вечер для итальянского футбола РФПЛ разрешила «Амкару» проводить матчи на стадионе «Звезда»
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Тело будто умерло». Боец ММА рассказала об изнасиловании112
Пеле не приедет на ЧМ-2018 в Россию5
Умер легенда «Челси»10
Названа причина отъезда Ковальчука в НХЛ2
Кришито определился с новым клубом
Видео
02:32
Назван лучший гол чемпионатов мира по футболу
Футбол
04:00
Нурмагомедов обозначил следующую цель
MMA
04:00
Нурмагомедов обратился к Путину с просьбой
MMA
00:55
Почему посадили звезду отечественного футбола
Футбол Статьи
00:17
Спортсмен рухнул под штангой
Летние виды спорта
04:00
Нурмагомедов стал чемпионом UFC
MMA
00:15
Глушаков получил подарок от Буффона
Футбол
01:21
Макгрегор сдался полиции
MMA
00:33
На «Пусть говорят» распекли пожилую спортсменку
Летние виды спорта
00:35
Шалимов отправлен в отставку
Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение