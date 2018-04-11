Кремль ответил на вопрос о контактах Путина с Мэй и Макроном

«Нет, таких контактов сейчас нет в планах», — передает РИА «Новости» ответ Пескова на соответствующий вопрос журналистов.

«Я имею в виду на высшем уровне», — добавил он.

Он сообщил также, что Путин в среду проведет международный телефонный разговор. «Вечером у него несколько встреч рабочих не публичного характера. И будет международный телефонный разговор», — рассказал Песков о рабочем графике президента.