Кремль ответил на вопрос о контактах Путина с Мэй и Макроном 

Прямых контактов президента Владимира Путина с премьер-министром Великобритании Терезой Мэй и главой Франции Эммануэлем Макроном в ближайшее время не запланировано, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
«Нет, таких контактов сейчас нет в планах», — передает РИА «Новости» ответ Пескова на соответствующий вопрос журналистов.
«Я имею в виду на высшем уровне», — добавил он.
Он сообщил также, что Путин в среду проведет международный телефонный разговор. «Вечером у него несколько встреч рабочих не публичного характера. И будет международный телефонный разговор», — рассказал Песков о рабочем графике президента.