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Песков призвал не ориентироваться на сообщения газет, прогнозирующих удар США по Сирии
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Песков призвал не ориентироваться на сообщения газет, прогнозирующих удар США по Сирии 

ТАСС 1 час назад
МОСКВА, 11 апреля. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков предпочел не давать гипотетических прогнозов насчет ситуации в Сирии в случае возможного удара США по этой стране.
"Давайте не будем ориентироваться на сообщения газет, тем более со ссылкой на эфемерные источники", — сказал он журналистам.
"В Кремле все являются сторонниками того, чтобы произошло объективное расследование этой ситуации [с якобы применением в Сирии химоружия], чтобы появились заслуживающие доверия данные, а мы не основывались на слухах и пустых сообщениях в СМИ", — заявил он.
"Это слишком ответственная материя, чтобы делать такие ни на чем не зиждущиеся выводы", — считает Песков.
Кремль рассчитывает, что все участники мирового сообщества будут воздерживаться от шагов, которые способны нарушить и без того хрупкую ситуацию в Сирии, сказал Песков, отвечая на просьбу прокомментировать вероятное нанесение удара США по Сирии.
"Хочется надеется, что все страны будут избегать шагов, которые а) в реальности ничем не спровоцированы и б) которые могут дестабилизировать и без того хрупкую ситуацию в регионе", — подчеркнул Песков.
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