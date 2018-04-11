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Медведев: прошедшие шесть лет в России прошли под знаком масштабной стройки
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Медведев: прошедшие шесть лет в России прошли под знаком масштабной стройки 

РИА Недвижимость 2 часа назад
МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. Прошедшие шесть лет в России прошли под знаком масштабной стройки: отстроен олимпийский Сочи, практически возведен мост через Керченский пролив, по всей стране идет строительство жилья, школ и детских садов, заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.
"Эти шесть лет были периодом большой стройки. Эта стройка была по всей стране. Мы никогда раньше не возводили столько жилья, столько детских садов, столько школ. В городах ремонтируются дворы и парки", — сказал Медведев, выступая в Госдуме с отчетом о деятельности правительства.
Он отметил, что практически заново был отстроен олимпийский Сочи, приводятся в порядок города, принимающие участников Чемпионата мира по футболу. Кроме того за эти годы преобразились Владивосток и остров Русский.
"Завершено строительство первой очереди космодрома Восточный. Спроектированный нами самолет МС-21 совершил первый опытный полет. Практически возведен Керченский мост. Идет модернизация БАМа и Транссиба, стоится Центральная кольцевая дорога. Запущены Западный скоростной диаметр в Петербурге, Московское центральное кольцо. По всей стране реконструируются морские и воздушные порты", — сказал премьер.
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