Медведев: прошедшие шесть лет в России прошли под знаком масштабной стройки

МОСКВА, 11 апр — РИА Новости . Прошедшие шесть лет в России прошли под знаком масштабной стройки: отстроен олимпийский Сочи, практически возведен мост через Керченский пролив, по всей стране идет строительство жилья, школ и детских садов, заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев

"Эти шесть лет были периодом большой стройки. Эта стройка была по всей стране. Мы никогда раньше не возводили столько жилья, столько детских садов, столько школ. В городах ремонтируются дворы и парки", — сказал Медведев, выступая в Госдуме с отчетом о деятельности правительства.

Он отметил, что практически заново был отстроен олимпийский Сочи, приводятся в порядок города, принимающие участников Чемпионата мира по футболу. Кроме того за эти годы преобразились Владивосток и остров Русский.

"Завершено строительство первой очереди космодрома Восточный. Спроектированный нами самолет МС-21 совершил первый опытный полет. Практически возведен Керченский мост. Идет модернизация БАМа и Транссиба, стоится Центральная кольцевая дорога. Запущены Западный скоростной диаметр в Петербурге, Московское центральное кольцо. По всей стране реконструируются морские и воздушные порты", — сказал премьер.