Ещё
Главный билетный центр ЧМ-2018 в Ростове-на-Дону откроется на Левбердоне
Далее:
Читайте также:
Ещё

Главный билетный центр ЧМ-2018 в Ростове-на-Дону откроется на Левбердоне 

АиФ Ростов 1 час назад
Фото: АиФ Ростов
Главный билетный центр FIFA в Ростове-на-Дону откроется на левом берегу Дона 18 апреля, об этом по телефону корреспонденту «АиФ-Ростов» сообщил представитель FIFA.
Кассы будут располагаться по адресу улеца Пойменная, дом 1. Так же опубликован график их работы, 18 апреля — 31 мая: понедельник — пятница: 14:00 — 19:00, суббота — воскресенье: 10:30 — 19:00. После 31 мая: понедельник — воскресенье: 10:00 — 20:00.
В дни матчей с началом игры в 21:00 (по местному времени), главные билетные центры FIFA соответствующих городов-организаторов будут работать до 21:00.
Официальная точка закроется 3 июля 2018 года.
Так же представители организации предупреждают, что представленная информация может меняться. Перед посещением лучше проверить график работы на официальном сайте FIFA.
Кроме того, билеты на мундиаль можно будет приобрести с 18 апреля на сайте FIFA. Там стартует последний этап продаж тикетов.
Цены сильно варьируются в зависимости от зрительского места и статуса игры.
Чем ближе к финалу, тем дороже. Самый дешевый стоит 1280 рублей, самый дорогой — 66 тысяч рублей за одну штуку.
Напомним, чемпионат мира по футболу пройдет с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 городах России. В Ростове состоятся пять матчей.
АиФ Ростов: последние новости
Кто из ростовчан победил в олимпиаде школьников по французскому языку? Около 400 мероприятий организуют в Ростове в рамках празднования Дня Победы Жители Дона смогут поучаствовать в конкурсе факелоносцев универсиады-2019
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Тело будто умерло». Боец ММА рассказала об изнасиловании112
Пеле не приедет на ЧМ-2018 в Россию5
Умер легенда «Челси»10
Названа причина отъезда Ковальчука в НХЛ2
Кришито определился с новым клубом
Видео
02:32
Назван лучший гол чемпионатов мира по футболу
Футбол
04:00
Нурмагомедов обозначил следующую цель
MMA
04:00
Нурмагомедов обратился к Путину с просьбой
MMA
00:55
Почему посадили звезду отечественного футбола
Футбол Статьи
00:17
Спортсмен рухнул под штангой
Летние виды спорта
04:00
Нурмагомедов стал чемпионом UFC
MMA
00:15
Глушаков получил подарок от Буффона
Футбол
01:21
Макгрегор сдался полиции
MMA
00:33
На «Пусть говорят» распекли пожилую спортсменку
Летние виды спорта
00:35
Шалимов отправлен в отставку
Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение