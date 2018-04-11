Главный билетный центр ЧМ-2018 в Ростове-на-Дону откроется на Левбердоне

Главный билетный центр FIFA в Ростове-на-Дону откроется на левом берегу Дона 18 апреля, об этом по телефону корреспонденту «АиФ-Ростов» сообщил представитель FIFA.

Кассы будут располагаться по адресу улеца Пойменная, дом 1. Так же опубликован график их работы, 18 апреля — 31 мая: понедельник — пятница: 14:00 — 19:00, суббота — воскресенье: 10:30 — 19:00. После 31 мая: понедельник — воскресенье: 10:00 — 20:00.

В дни матчей с началом игры в 21:00 (по местному времени), главные билетные центры FIFA соответствующих городов-организаторов будут работать до 21:00.

Официальная точка закроется 3 июля 2018 года.

Так же представители организации предупреждают, что представленная информация может меняться. Перед посещением лучше проверить график работы на официальном сайте FIFA.

Кроме того, билеты на мундиаль можно будет приобрести с 18 апреля на сайте FIFA. Там стартует последний этап продаж тикетов.

Цены сильно варьируются в зависимости от зрительского места и статуса игры.

Чем ближе к финалу, тем дороже. Самый дешевый стоит 1280 рублей, самый дорогой — 66 тысяч рублей за одну штуку.

Напомним, чемпионат мира по футболу пройдет с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 городах России. В Ростове состоятся пять матчей.