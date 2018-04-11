В Алтайском заповеднике записали рык проснувшегося медведя

МОСКВА, 11 апр — РИА Новости . Рев медведя, только что вышедшего из берлоги после зимней спячки, попал на видео, сообщает официальный сайт «Алтайского природного биосферного заповедника».

Эксперты уточняют, что дату пробуждения зверя возможно установить с помощью фотоловушек.

В этом году большую часть из них проверят, когда откроется дорога по воде к южным озёрным кордонам заповедника.

"Однако можно с уверенностью сказать, что в его северной части 8 апреля медведи уже вышли из берлоги, — сообщают эксперты заповедника. — Свидетелями весеннего рёва медведя стали сотрудники Алтайского заповедника, жители кордона Байгазан — Мирослава и Вячеслав Сахневич".

"Услышать первое рычание медведей всегда волнительно. Кажется, что, когда уже и медведь проснулся, то это пришла «настоящая» весна, — пишет Мирослава. — Сегодня первое рычание услышали достаточно далеко от кордона, потом звук стал приближаться, медведь двигался в сторону кордона, но потом, к сожалению, совсем затих".

Первыми пробуждаются и выходят из берлог взрослые самцы или особи, неудачно устроившие себе берлогу (если ее затопило), молодые одиночные особи, позже всех — самки с медвежатами.

В 2015 году на территории Алтайского заповедника первый медведь прошёл перед камерой фоторегистратора 20 марта. В последующие годы фотоловушки фиксировали появление медведей гораздо позже. Так, в 2016 году медведь попал в камеру регистратора впервые 4 апреля. А в 2017 — 3 апреля.