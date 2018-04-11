Официальный магазин FIFA в Нижнем Новгороде: прицениваемся к сувенирам

И.о. заместителя губернатора Нижегородской области Дмитрий Сватковский пробил с метра в надувные ворота перед входом в фирменный магазин — и двери открылись!

— До начала Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 осталось 65 дней. Открытие магазина в Нижнем Новгороде — это очередная важная веха перед стартом турнира, — сказал Дмитрий Сватковский. — Нижегородцам особенно приятно, что это первый официальный магазин с атрибутикой турнира, открытый в Приволжском федеральном округе.

Продавцы магазина заверили NN.ru, что почти вся одежда магазина произведена в Нижегородской области. У подлинного товара чемпионата есть отличительная черта — голограмма, указывающая на принадлежность к оригинальной продукции.

Сам магазинчик очень невелик, но ассортимента в нём достаточный — более 700 различных вещей и предметов. Здесь есть и сувенирная продукция, например, куча магнитов и значков, брелков, кружек. Покупатель решает для себя сам — купить ли ему гранёный стакан с изображением Забиваки, выбрать изящный бокал с логотипом ЧМ-2018 или приобрести красивую кружку, расписанную нижегородской хохломой. Цены варьируются: стакан с Забивакой стоит 195 рублей, тогда как кружка с хохломой и символикой чемпионата на порядок дороже.

Также в наличии спортивная одежда: футболки, штаны, кофты и кепки. Есть возможность приобрести фирменные рюкзаки: плотные и тканевые. Одна из самых дорогих футболок, чёрная с золотистыми вставками, стоит 4230 рублей. Другие — от 1500 до 2000 рублей. Красочные свитшоты обойдутся в 3000 рублей. Правда, по требованию FIFA на многих вещах нет ценников. Цену можно узнать у продавца.

Не обошлось в первом нижегородском магазине FIFA и без товара для маленьких любителей футбола. Они могут пополнить свой запас школьных принадлежностей крутой тетрадью или дневником с разными красочными рисунками на обложках. Цены — в среднем, 200 рублей.

Кстати, «футбольные» послы Нижнего Новгорода устроили сюрприз покупателям — они оставили свои автографы в одной из тетрадей и спрятали её в числе прочих. Так что, какой-то счастливец, листая тетрадь, заметит росписи олимпийской чемпионки по художественной гимнастике Дарья Шкурихина и известного футболиста Дмитрий Булыкин

В магазине очень много игрушек, в их числе знаменитый символ ЧМ-2018 собака «Забивака». Несколько фигурок «Забиваки» в комплекте стоят дороже 1000 рублей.

Сам магазин работает уже неделю. В основном, нижегородцы пока приобретают сувенирную продукцию.

— Когда заходишь в этот магазин, то сразу чувствуется праздник, чувствуешь, что осталось недолго до Чемпионата мира и уже можно прикоснуться к его специальной символике, что-нибудь прикупить себе, — поделился мнением футболист Дмитрий Булыкин, посол ЧМ-2018 от Нижнего Новгорода. — И я думаю, что очень многие это сделают, всё-таки чемпионат мира в жизни большинства людей бывает один раз. Повезло, что он будет в Нижнем Новгороде, и думаю, что многие побывают на прекрасном стадионе, почувствуют атмосферу и у них это останется приятным впечатлением.

— Чувствуется, что уже приходит этот праздник, — воодушевленно сказала Дарья Шкурихина, олимпийская чемпионка по художественной гимнастике и посол ЧМ-2018 от Нижнего Новгорода. — Здорово, что частичка этого чемпионата мира останется навсегда где-то дома. Думаю, что Забивак на полках теперь будет достаточно. Мне очень нравятся игрушки, потому что дети могут спать с ними и использовать их как талисманы.

Дмитрий Булыкин провёл мастер-класс, показав, как нужно жонглировать мячом. В этом конкурсе себя попробовали девочка, молодой человек и мужчина в возрасте. Последний вышел победителем и получил официальный мяч Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 в России с автографами Булыкина и Шкурихиной.

Пока что этот магазин в ТРК «Небо» единственный, но планируется открытие ещё трёх точек: на улице Большой Покровской, на площади Революции и на Нижне-Волжской набережной (в районе катера «Герой»). Однако они будут работать только до начала осени, а вот магазин в ТРК «Небо» даст возможность болельщикам окунуться в атмосферу ЧМ-2018 до конца года.