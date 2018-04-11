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Российский бюджет стал прозрачнее, заявил Медведев
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Российский бюджет стал прозрачнее, заявил Медведев 

РИА Новости 56 минут назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. Российский бюджет стал прозрачнее, заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.
"Радикально повысилась прозрачность бюджета — сегодня наша страна входит в топ-15 стран по этому показателю. При крупнейших естественных монополиях созданы советы потребителей. Без учета их позиции не принимаются тарифные и инвестиционные решения. Крупные инвестиционные проекты государственных компаний проходят публичный, технологический и ценовой аудит", — сказал Медведев, выступая с отчетом в Госдуме.
По его словам, повышение открытости правительства стало важным элементом работы по улучшению инвестиционного климата. Как отметил Медведев, с указанными целями сформирована система предварительного обсуждения проектов и решений, при министерствах появились общественные советы, а экспертный совет при правительстве стал неотъемлемым элементом работы кабинета.
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