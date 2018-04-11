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Первое учебное пособие о психологии футбольных болельщиков выпустили в Екатеринбурге к ЧМ
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Первое учебное пособие о психологии футбольных болельщиков выпустили в Екатеринбурге к ЧМ 

ТАСС 59 минут назад
ЕКАТЕРИНБУРГ, 11 апреля. /ТАСС/. Первое в России учебное пособие о психологии футбольных болельщиков выпустили специалисты Института физической культуры, спорта и молодежной политики Уральского федерального университета (УрФУ) в преддверии чемпионата мира по футболу 2018 года. В пособии представлена классификация болельщиков, их особенности, а также стереотипы о футбольных фанатах, сообщила на пресс-конференции в Уральском региональном информационном центре ТАСС один из авторов пособия, спортивный психолог Виктория Дихорь.
"Мы с командой на протяжении восьми лет занимались исследованием психологии футбольных болельщиков. Мы составили первое в России учебное пособие о психологии футбольных фанатов: какие они бывают, какие у них есть особенности, чем зарубежные болельщики отличаются от российских", — сказала Дихорь.
В пособии представлены шесть основных типов футбольных фанатов: телевизионные болельщики, «кузьмичи», «карланы», скарферы, ультрас и хулс. По словам Дихорь, при подготовке учебного пособия, в том числе, опрашивали по скайпу иностранных футбольных болельщиков с просьбой описать типичного российского фаната.
"Мы опрашивали англичан, бразильцев, португальцев и немцев, всего порядка сотни болельщиков. Мы спрашивали их, кто такие российские болельщики и фанаты. Когда я говорила про болельщиков, описывали в позитивном ключе. Когда спросили про фаната, иностранцы стали говорить о трех основных чертах: агрессивные, неуправляемые и очень активные", — отметила Дихорь.
По ее словам, главным плюсом российских болельщиков иностранцы назвали активную поддержку своей сборной. «Когда я спросила их, что хорошего есть в российских болельщиках, они сказали, что главный плюс в том, что россияне, может быть, не очень хорошо играют по сравнению с той же сборной Бразилии, но очень хорошо поддерживают. Здесь сыграло роль то, что в медийном пространстве транслируются огромные баннеры, которые наши фанаты делают на секторах», — подчеркнула психолог, добавив, что исследование будет продолжено.
Матчи первого в истории России домашнего чемпионата мира по футболу пройдут с 14 июня по 15 июля 2018 года в 11 городах. В Екатеринбурге 15 июня сыграют сборные Египта и Уругвая, 21 июня — команды Франции и Перу, 24 июня — сборные Японии и Сенегала, 27 июня — команды Мексики и Швеции.
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