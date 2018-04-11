В Туле задержан футбольный болельщик, имевший запрет на посещение матчей

Об этом сообщает РИА Новости.

Он отметил, что болельщик был задержан при попытке попасть на стадион на матч 25-го тура чемпионата России между «Арсеналом» и «Уфой».

«Теперь ему грозит или увеличение штрафа, или административный арест, или увеличение срока запрета», — добавил Сафонов.

Ранее сообщалось, что пятеро полицейских приедут с бельгийскими фанатами на ЧМ-2018 по футболу.