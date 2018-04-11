В Туле задержан футбольный болельщик, имевший запрет на посещение матчей 

Заместитель начальника отдела по безопасности Российского футбольного союза (РФПЛ) Александр Сафонов заявил, что в Туле был задержан болельщик, который уже имеет запрет на посещение матчей.
Об этом сообщает РИА Новости.
Он отметил, что болельщик был задержан при попытке попасть на стадион на матч 25-го тура чемпионата России между «Арсеналом» и «Уфой».
«Теперь ему грозит или увеличение штрафа, или административный арест, или увеличение срока запрета», — добавил Сафонов.
Ранее сообщалось, что пятеро полицейских приедут с бельгийскими фанатами на ЧМ-2018 по футболу.