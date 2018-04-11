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Спартакиада пенсионеров пройдет в Нижегородской области
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Спартакиада пенсионеров пройдет в Нижегородской области 

Нижегородская правда 2 часа назад
Фото: Нижегородская правда
12 апреля в Нижегородской области пройдет региональный этап Спартакиады пенсионеров России. Спартакиада проводится в два этапа: соревнования на муниципальном уровне и зональные соревнования.
Акция стартует в 11.30 в Ардатове в ФОКе «Рубин».
По данным Нижегородского регионального отделения общероссийской общественной организации «Союз пенсионеров России», мероприятие проводится с целью привлечения людей старшего возраста к систематическим занятиям физической культурой и спортом, внедрения на территории Нижегородской области ВФСК ГТО, повышения эффективности использования возможностей физической культуры и спорта в укреплении здоровья. Муниципалитеты-участники: Починковский, Первомайский, г. Саров, Лукояновский, Шатковский, Вачский, Сосновский, Навашинский, Выксунский, Павловский, г. Арзамас, Ардатовский, Вадский, Кулебакский, Арзамасский, Вознесенский, Дивеевский.
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