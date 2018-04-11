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Д. Медведев: Каждый шестой внесенный в программу капремонта дом в стране приведен в порядок
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Д. Медведев: Каждый шестой внесенный в программу капремонта дом в стране приведен в порядок 

Агентство «Москва» 2 часа назад
Каждый шестой многоквартирный дом в России, внесенный в программу капитального ремонта, приведен в порядок. Об этом сообщил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, выступая с отчетом о работе правительства в Госдуме.
«Для того, чтобы не допустить появления нового ветхого жилья, мы начали не менее амбициозную программу по капитальному ремонту. За четыре года отремонтировано более 400 млн кв. м, то есть в порядок приведен каждый шестой многоквартирной дом, который внесен в программу капитального ремонта», — сказал Д. Медведев.
Он добавил, что если в 2014 г. собиралось только 65% взносов за коммунальные услуги, то в 2017 г. этот показатель превысил 92%.
Агентство «Москва»: последние новости
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