«Бавария» — «Севилья»: текстовая онлайн-трансляция начнётся в 21:45

Сегодня, 11 апреля, в Мюнхене на стадионе «Альянц-Арена» состоится ответный матч 1/4 финала Лиги чемпионов «Бавария» — «Севилья». Встреча начнётся в 21:45 по московскому времени. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Бавария» — «Севилья».

Ранее команды встречались друг с другом один раз, в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов. Тогда «Бавария» обыграла «Севилью» со счётом 1:2. Матч обслужит шотландская бригада арбитров во главе с Уильямом Коллумом. Помогать ему будут Дэвид МакГичи и Фрэнсис Коннор. Дополнительными ассистентами рефери назначены Бобби Мэдден и Джон Битон. Четвёртым арбитром будет Дуглас Поттер.