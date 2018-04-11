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«Бавария» — «Севилья»: текстовая онлайн-трансляция начнётся в 21:45
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«Бавария» — «Севилья»: текстовая онлайн-трансляция начнётся в 21:45 

Чемпионат.com 2 часа назад
Сегодня, 11 апреля, в Мюнхене на стадионе «Альянц-Арена» состоится ответный матч 1/4 финала Лиги чемпионов «Бавария» — «Севилья». Встреча начнётся в 21:45 по московскому времени. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Бавария» — «Севилья».
Ранее команды встречались друг с другом один раз, в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов. Тогда «Бавария» обыграла «Севилью» со счётом 1:2. Матч обслужит шотландская бригада арбитров во главе с Уильямом Коллумом. Помогать ему будут Дэвид МакГичи и Фрэнсис Коннор. Дополнительными ассистентами рефери назначены Бобби Мэдден и Джон Битон. Четвёртым арбитром будет Дуглас Поттер.
В рейтинге УЕФА «Бавария» занимает четвёртое место, «Севилья» расположилась на шестом месте.
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