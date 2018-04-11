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Благоустройство в России невозможно без нормальных дорог, заявил Медведев
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Благоустройство в России невозможно без нормальных дорог, заявил Медведев 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. Никакое благоустройство в России невозможно без нормальных дорог, считает премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.
"Очевидно, что никакое благоустройство невозможно без нормальных дорог. Начали мы с крупнейших городов, запустив соответствующий приоритетный проект, потому что там основная нагрузка на дороги. В итоге с опорой на самые современные технологии отремонтировано более половины дорог федерального значения — 26 тысяч километров", — сказал Медведев, выступая в Госдуме с отчетом правительства.
По его словам, в прошлом году удалось сократить число аварийно-опасных участков по отношению к уровню 2016 года, а это тысячи спасенных жизней, подчеркнул премьер-министр.
Отчет правительства перед Госдумой в прямой трансляции на сайте Ria.ru >>
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