Медведев рассказал, чем займется новый состав правительства

Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил в Госдуме , что новый состав правительства продолжит масштабные проекты прошедшей шестилетки. Об этом сообщает корреспондент «Газеты.Ru».

"Новый состав правительства продолжит те масштабные проекты, которые мы вместе с вами осуществляли все эти шесть лет", — сказал Медведев.

Он также добавил, что его отчет является своеобразным отчетом о будущем.

"Наша главная идея, она проста: достойная жизнь для каждого человека, для каждого гражданина и для всей нашей страны", — отметил Медведев.