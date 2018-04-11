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Медведев рассказал, чем займется новый состав правительства
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Медведев рассказал, чем займется новый состав правительства 

Газета.Ru 1 час назад
Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил в Госдуме, что новый состав правительства продолжит масштабные проекты прошедшей шестилетки. Об этом сообщает корреспондент «Газеты.Ru».
"Новый состав правительства продолжит те масштабные проекты, которые мы вместе с вами осуществляли все эти шесть лет", — сказал Медведев.
Он также добавил, что его отчет является своеобразным отчетом о будущем.
"Наша главная идея, она проста: достойная жизнь для каждого человека, для каждого гражданина и для всей нашей страны", — отметил Медведев.
"Газета.Ru" ведет онлайн трансляцию выступления Дмитрия Медведева в Госдуме.
Ранее сообщалось, что заместитель председателя правительства России Аркадий Дворкович ответил на вопрос, войдет ли он в состав следующего правительства.
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