Ноябрянка Анна Гущина привезла из Антальи бронзу

Ямальская спортсменка Анна Гущина завоевала награду турнира серии Гран-при по дзюдо, который проходил в Анталье.

Она выступала в составе сборной России и стала бронзовым призером в весовой категории 78 килограммов.

В адрес директора департамента по физической культуре и спорту ЯНАО Андрея Масанова поступили поздравительные письма от президента Международного фонда дзюдо Аркадия Ротенберга и президента Федерации дзюдо России Василия Анисимова . Об этом корреспонденту ИА «Север-Пресс» сообщили в профильном ведомстве.

Анна Гущина — воспитанница первой ноябрьской спортивной детско-юношеской школы олимпийского резерва. Дверь в мир дзюдо она открыла тринадцать лет назад. По её словам, начала заниматься не думая о профессиональной карьере, но незаметно втянулась и теперь не собирается останавливаться на достигнутом. Сейчас юная спортсменка тренируется у Спартака Юмашева и Рамиля Шайхутдинова и является лидером российской юниорской сборной.