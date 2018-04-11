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Ноябрянка Анна Гущина привезла из Антальи бронзу
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Ноябрянка Анна Гущина привезла из Антальи бронзу 

ИА Север-Пресс 2 часа назад
Фото: ИА Север-Пресс
Ямальская спортсменка Анна Гущина завоевала награду турнира серии Гран-при по дзюдо, который проходил в Анталье.
Она выступала в составе сборной России и стала бронзовым призером в весовой категории 78 килограммов.
В адрес директора департамента по физической культуре и спорту ЯНАО Андрея Масанова поступили поздравительные письма от президента Международного фонда дзюдо Аркадия Ротенберга и президента Федерации дзюдо России Василия Анисимова. Об этом корреспонденту ИА «Север-Пресс» сообщили в профильном ведомстве.
Анна Гущина — воспитанница первой ноябрьской спортивной детско-юношеской школы олимпийского резерва. Дверь в мир дзюдо она открыла тринадцать лет назад. По её словам, начала заниматься не думая о профессиональной карьере, но незаметно втянулась и теперь не собирается останавливаться на достигнутом. Сейчас юная спортсменка тренируется у Спартака Юмашева и Рамиля Шайхутдинова и является лидером российской юниорской сборной.
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