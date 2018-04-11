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Африканцы прилетели на соревнования в Австралию и сбежали
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Африканцы прилетели на соревнования в Австралию и сбежали 

Lenta.ru 2 часа назад
Фото: Lenta.ru
Восемь камерунских спортсменов пропали из расположения сборной на Играх Содружества, которые проходят в Австралии. Об этом сообщает Daily Mail.
Треть сборной Камеруна числятся пропавшими. Представители африканской стороны полагают, что атлеты сбежали. В своем официальном заявлении команда Камеруна подчеркнула, что восемь спортсменов из 24, которые прибыли для выступлений на Играх Содружества, пропали из своих номеров.
Сообщается, что трое спортсменов покинули сборную 8 апреля, а еще двое — на следующий день. 10 апреля еще трое атлетов не вернулись в свои номера.
Визы, в течение срока действия которых спортсмены могут свободно передвигаться на территории Австралии, истекают 15 мая. Тем не менее, в команде не ждут возвращения беглецов. «Эта ситуация разочаровывает и ставит нас в очень неловкое положение», — сообщил пресс-атташе сборной Саймон Моломбе.
Игры Содружества, в которых принимают участие 36 сборных, продлятся до 15 апреля.
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