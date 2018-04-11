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Хлоя Кардашьян узнала об измене бойфренда за несколько дней до рождения ребенка
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Хлоя Кардашьян узнала об измене бойфренда за несколько дней до рождения ребенка 

Попкорн News 2 часа назад
Фото: Попкорн News
Семейство Кардашьян — это не просто многочисленная родня, ставшая популярной благодаря телевидению, но и настоящий магнит для всевозможных скандалов и таблоидных историй. Хлоя Кардашьян, которая вот-вот должна впервые стать матерью, узнала об измене своего возлюбленного.
Издание TMZ опубликовало скандальный ролик, датированный октябрем 2017, в котором Тристан Томпсон, бойфренд Хлои и отец ее ребенка, хорошо проводит время с двумя неизвестными девушками. На втором видео, опубликованном другим изданием, Тристан целуется с моделью Лани Блэр на крыше бара PH-D Lounge в Нью-Йорке. Очевидцы сообщают, что Томпсон действительно изменяет Кардашьян и ведет себя очень раскованно с другими женщинами. Пока неизвестно, как к этим видео отнеслась сама Хлоя, однако все родственники Кардашьян уже отписались от Тристана в соц.сетях, а давняя соперница Хлои Эмбер Роуз написала ей открытые слова поддержки в этот непростой период.
То самое видео:
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