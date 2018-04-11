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Россия перестала терять научные кадры, заявил Медведев
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Россия перестала терять научные кадры, заявил Медведев 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. Россия перестала терять научные кадры, в эту сферу идет много перспективной молодежи, заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.
"Мы перестали терять научные кадры. В 2014 году впервые общая численность исследователей не сократилась, а увеличилась. Отрадно, что в эту сферу идет все больше перспективной молодежи", — заявил Медведев, выступая с отчетом правительства в Госдуме.
Он также отметил, что увеличиваются бюджетные ассигнования в гражданскую науку, в 2017 году ее финансирование составило 336,2 миллиарда рублей, что на 20% выше, чем в 2016 году.
Кроме того, по его словам, за последние шесть лет в новые технологии поверил бизнес.
Отчет правительства перед Госдумой в прямой трансляции на сайте Ria.ru >>
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