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Игрок американского «Поля чудес» неправильно прочитал слово и обанкротился
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Игрок американского «Поля чудес» неправильно прочитал слово и обанкротился 

Lenta.ru 2 часа назад
Фото: Lenta.ru
Участник американского шоу «Колесо фортуны» — прообраза программы «Поле Чудес» — не смог прочитать правильный ответ на табло, в результате чего проиграл крупную сумму денег. Запись фрагмента программы опубликована на YouTube.
Судя по отрывку передачи, для победы мужчине по имени Джонни оставалось лишь прочитать правильную фразу целиком: все недостающие буквы уже были открыты. На доске горела надпись «Flamenco dance lessons» («Уроки танцев фламенко»).
Уверенный в победе Джонни прочитал фразу с табло, однако неверно произнес одно слово: вместо существительного «фламенко» игрок случайно сказал «фламинго», после чего все деньги были списаны с его счета, а ход перешел следующему участнику. Джонни мог получить 7100 долларов, если бы ответил правильно.
При этом мужчина до конца не понимал, почему под ним загорелась надпись банкрот: его лицо выражало искреннее недоумение даже после того, как ведущий программы назвал причину его поражения.
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