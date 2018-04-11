РФС показал, где будет жить сборная Франции во время чемпионата мира. Видео

РФС опубликовал видео, рассказывающее о учебно-тренировочной базе в Истринском районе Подмосковья. Здесь во время чемпионата мира-2018 будет жить сборная Франции.

"Многие команды потребовали себе особых условий во время чемпионата мира. Сборная Франции не стала просить ни высоких заборов, ни льда для криопроцедур. Французы хотят только тишины и возможности тренироваться на хорошем футбольном поле. То и другое они нашли в Истринском районе Подмосковья", — говорится в описании к видео.

Напомним, чемпионат мира-2018 пройдет в России с 14 июня по 15 июля. Франция в группе C сыграет с Австралией (16 июня, Казань), Перу (21 июня, Екатеринбург) и Данией (26 июня, Москва).