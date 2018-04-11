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Александр Сафонов: «На матче „Урал“ — „Спартак“ стадион ЧМ-2018 будет заполнен по максимуму»
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Александр Сафонов: «На матче „Урал“ — „Спартак“ стадион ЧМ-2018 будет заполнен по максимуму» 

Спорт-Экспресс 2 часа назад
Заместитель директора РФПЛ по безопасности и работе с болельщиками Александр Сафонов остался доволен тем, как прошли матчи 25-го тура чемпионата России. Функционер рассчитывает, что шероховатости в работе стадиона «Екатеринбург Арена» будут устранены.
— 25-й тур прошел в целом спокойно. Только в Петербурге на матче "Зенит" — «Краснодар» была использована дымовая шашка. На нарушителя наложен штраф, ему сроком на один год запрещено посещать все спортивные мероприятия, — сказал Сафонов. — А в Туле при попытке зайти на стадион был задержан болельщик, который уже имеет подобный запрет. Теперь ему грозит ужесточение наказания. Всего в «черном списке» по всем спортивным мероприятиям по России на сегодня находится 484 человека. Хотелось бы напомнить болельщикам, что минимальный срок запрета — полгода. Поэтому призываем не рисковать и не лишаться возможности посетить матчи чемпионата мира.
Направляюсь завтра в Екатеринбург на второй тестовый матч нового стадиона, в котором сыграют «Урал» и "Спартак", — продолжил Сафонов. — Состоится торжественное открытие, и в отличие от первой игры арена будет заполнена по максимуму. Две недели назад были шероховатости, теперь нужно их устранить. (Филипп ПАПЕНКОВ)
Напомним, матч «Урал» — «Спартак» состоится 15 апреля и начнется в 14.00 по московскому времени. «СЭ» проведет текстовую трансляцию встречи.
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