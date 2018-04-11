Медведев раскритиковал «77% однообразной застройки» городов

МОСКВА, 11 апр — РИА Новости . Почти 80% жилого фонда — это однообразные микрорайоны с плотной застройкой, задача властей РФ — обновить общественное пространство, заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев

"Сейчас 77% жилого фонда в России — это однообразные микрорайоны, так они застраивались с весьма плотной застройкой и не всегда развитой городской инфраструктурой. И здесь наша задача — обновить общественное пространство, создать новые места для отдыха и развития людей", — сказал Медведев, выступая в Госдуме с отчетом правительства.

Он напомнил, что в 2017 году была запущена программа благоустройства дворов, улиц площадей, набережных, парков. По его словам, всего за год уже оборудовано свыше 20 тысяч дворов и 200 парков.

"Для экономии денег сформирован реестр лучшей проектной документации. Это своего рода «банк идей» для застройщиков", — подчеркнул премьер.

Отчет правительства перед Госдумой в прямой трансляции на сайте Ria.ru >>