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Медведев раскритиковал «77% однообразной застройки» городов
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Медведев раскритиковал «77% однообразной застройки» городов 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. Почти 80% жилого фонда — это однообразные микрорайоны с плотной застройкой, задача властей РФ — обновить общественное пространство, заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.
"Сейчас 77% жилого фонда в России — это однообразные микрорайоны, так они застраивались с весьма плотной застройкой и не всегда развитой городской инфраструктурой. И здесь наша задача — обновить общественное пространство, создать новые места для отдыха и развития людей", — сказал Медведев, выступая в Госдуме с отчетом правительства.
Он напомнил, что в 2017 году была запущена программа благоустройства дворов, улиц площадей, набережных, парков. По его словам, всего за год уже оборудовано свыше 20 тысяч дворов и 200 парков.
"Для экономии денег сформирован реестр лучшей проектной документации. Это своего рода «банк идей» для застройщиков", — подчеркнул премьер.
Отчет правительства перед Госдумой в прямой трансляции на сайте Ria.ru >>
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