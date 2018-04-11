Фергюсон просматривал Умтити в матче с «Ромой» для «Манчестер Юнайтед»

По сведениям издания, специалист просматривал защитника каталонского клуба Самюэля Умтити, по просьбе главного тренера манкунианцев Жозе Моуринью.

Напомним, что «Манчестер Юнайтед» может приобрести 24-летнего Умтити будущим летом за 60 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что Умтити потребовал от «Барселоны» согласовать с ним новый контракт до конца апреля, иначе он будет вести переговоры с другими клубами.