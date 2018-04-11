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Фергюсон просматривал Умтити в матче с «Ромой» для «Манчестер Юнайтед»
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Фергюсон просматривал Умтити в матче с «Ромой» для «Манчестер Юнайтед» 

Soccer News 2 часа назад
Фото: Soccer News
Бывший главный тренер "Манчестер Юнайтед" Алекс Фергюсон побывал на ответном матче 1/4 финала Лиги Чемпионов между «Ромой» и «Барселоной» (3:0), сообщает Tribalfootball.
По сведениям издания, специалист просматривал защитника каталонского клуба Самюэля Умтити, по просьбе главного тренера манкунианцев Жозе Моуринью.
Напомним, что «Манчестер Юнайтед» может приобрести 24-летнего Умтити будущим летом за 60 миллионов евро.
Ранее сообщалось, что Умтити потребовал от «Барселоны» согласовать с ним новый контракт до конца апреля, иначе он будет вести переговоры с другими клубами.
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