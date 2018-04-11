Выбранная оракулом Самары на ЧМ-2018 коза Забияка впервые стала мамой

САМАРА, 11 апреля. / ТАСС /. Коза Забияка из зоопарка Самары, которую ранее «назначили» местным оракулом предстоящих матчей ЧМ-2018, впервые стала мамой. Об этом ТАСС сообщила в среду завотделом науки и просвещения Самарского зоопарка Алена Киреева.

"Коза Забияка, оракул Самары — города-организатора ЧМ-2018, впервые стала мамой. На свет появилась маленькая беленькая козочка", — сказала собеседница агентства.

По ее словам, Забияка самостоятельно кормит новорожденную. Имя ей пока не дали — согласно традиции, малышам в зоопарке дают имя лишь спустя месяц после рождения.

Самарским оракулом ЧМ коза Забияка стала по результатам конкурса, который зоопарк провел совместно с газетой «Комсомольская правда-Самара». Большинство участников голосования выбрали Забияку. Кроме нее в конкурсе «участвовали» скунс, курица, питон, лисица, обезьяна и верблюд.

Чемпионат мира пройдет с 14 июня по 15 июля. Самара примет шесть матчей чемпионата мира в России — встречи группового этапа Коста-Рика — Сербия (17 июня), Дания — Австралия (21 июня), Уругвай — Россия (25 июня) и Сенегал — Колумбия (28 июня), а также по одной игре 1/8 финала и 1/4 финала турнира.