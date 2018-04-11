Пловцы из Некрасовки побывали на тренировочном сборе в Волгограде

В Волгограде с 15 марта по 4 апреля в плавательном комплексе «Искра» на базе Учебно-тренировочного центра Всероссийской федерации плавания прошел третий сбор 2018 года по реализации целевой программы ВФП развития детского спорта «Я стану Чемпионом!».

Участие в тренировочном сборе также приняли десять воспитанников отделения плавания спортивной школы № 4 Москомспорта под руководством старшего тренера Владимира Бобылева

Добавим, что с юными спортсменами и их тренерами работу проводят специалисты комплексной научной группы, старшие тренеры сборной команды России по плаванию, ведущие специалисты институтов физической культуры и спорта. (вт)