Сол Кэмпбелл: На чемпионате мира в России будет много пива и водки

— Футбол и политика не должны смешиваться, спорт должен быть на первом месте. Все, что помимо футбола, не должно нас волновать, это совершенно другая галактика.

Ситуация очень деликатная и нам нужна полная информация, чтобы оценить ее. Я не понимаю, почему все так получается на официальном уровне.

Очевидно, что на турнире будет много пива и водки. Атмосфера будет хорошей. И то, что люди с общими интересами встретятся, поможет объединению, — сказал Кэмпбелл в интервью Sport24.ru.

Чемпионат мира пройдет в 11 российских городах с 14 июня по 15 июля.