Ещё
Сол Кэмпбелл: На чемпионате мира в России будет много пива и водки
Далее:
Читайте также:
Ещё

Сол Кэмпбелл: На чемпионате мира в России будет много пива и водки 

Советский спорт 2 часа назад
— Футбол и политика не должны смешиваться, спорт должен быть на первом месте. Все, что помимо футбола, не должно нас волновать, это совершенно другая галактика.
Ситуация очень деликатная и нам нужна полная информация, чтобы оценить ее. Я не понимаю, почему все так получается на официальном уровне.
Очевидно, что на турнире будет много пива и водки. Атмосфера будет хорошей. И то, что люди с общими интересами встретятся, поможет объединению, — сказал Кэмпбелл в интервью Sport24.ru.
Чемпионат мира пройдет в 11 российских городах с 14 июня по 15 июля.
Советский спорт: последние новости
Александр Бубнов: Клопп знает, как побеждать Гвардиолу Джанлуиджи Буффон: Возможно ответный матч с «Реалом» станет для меня последним на европейской арене Ирек Гимаев: Цулыгин и Заварухин не варяги, в Уфе им есть что терять
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Тело будто умерло». Боец ММА рассказала об изнасиловании160
ЧМ-2018 несет потери: в Россию не приедет Пеле1
Умер легенда «Челси»10
Кришито определился с новым клубом
Названа причина отъезда Ковальчука в НХЛ2
Видео
02:32
Назван лучший гол чемпионатов мира по футболу
Футбол
04:00
Нурмагомедов обозначил следующую цель
MMA
04:00
Нурмагомедов обратился к Путину с просьбой
MMA
00:55
Почему посадили звезду отечественного футбола
Футбол Статьи
00:17
Спортсмен рухнул под штангой
Летние виды спорта
04:00
Нурмагомедов стал чемпионом UFC
MMA
00:15
Глушаков получил подарок от Буффона
Футбол
01:21
Макгрегор сдался полиции
MMA
00:33
На «Пусть говорят» распекли пожилую спортсменку
Летние виды спорта
00:35
Шалимов отправлен в отставку
Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение