Хореографический коллектив «Виктория» стал обладателем гран-при конкурса «Танцевальный олимп»

Хореографический коллектив «Виктория» Дворца творчества детей и молодежи принял участие во Всероссийском фестивале-конкурсе «Танцевальный олимп». Фестиваль проводился среди творческих коллективов России с целью развития танцевального искусства, формирования эстетических и моральных ценностей.

В ходе фестиваля педагогам и танцорам разных регионов России удалось обменяться опытом и укрепить взаимоотношения между исполнителями разных танцевальных жанров и их руководителями. Все участники оценивались по трех критериям: техника исполнения, композиция хореография и имидж.

Зеленоградский коллектив «Виктория» стал лауреатом первой степени сразу в шести номинациях:

— народный танец, юниоры, дуэт («Арагонская хота»);

— народный танец, юниоры, малая форма («Алванури»);

— народный танец, смешанный формейшн («Круговая»);

— свободный стиль, дети, формейшн («All styles — микс»);

— народный танец, дети, малая группа («Тарантелла»);

— детский танец, бэби, малая группа («Матрешечки»).

Также коллектив «Виктория» был отмечен главным призом фестиваля Гран-при и благодарностью за вклад в развитие танцевального искусства руководителю коллектива М. Короткой и педагогу А. Манышиной.