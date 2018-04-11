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Хореографический коллектив «Виктория» стал обладателем гран-при конкурса «Танцевальный олимп»
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Хореографический коллектив «Виктория» стал обладателем гран-при конкурса «Танцевальный олимп» 

Префектура Зеленоградского административного округа 35 минут назад
Фото: Префектура Зеленоградского административного округа
Хореографический коллектив «Виктория» Дворца творчества детей и молодежи принял участие во Всероссийском фестивале-конкурсе «Танцевальный олимп». Фестиваль проводился среди творческих коллективов России с целью развития танцевального искусства, формирования эстетических и моральных ценностей.
В ходе фестиваля педагогам и танцорам разных регионов России удалось обменяться опытом и укрепить взаимоотношения между исполнителями разных танцевальных жанров и их руководителями. Все участники оценивались по трех критериям: техника исполнения, композиция хореография и имидж.
Зеленоградский коллектив «Виктория» стал лауреатом первой степени сразу в шести номинациях:
— народный танец, юниоры, дуэт («Арагонская хота»);
— народный танец, юниоры, малая форма («Алванури»);
— народный танец, смешанный формейшн («Круговая»);
— свободный стиль, дети, формейшн («All styles — микс»);
— народный танец, дети, малая группа («Тарантелла»);
— детский танец, бэби, малая группа («Матрешечки»).
Также коллектив «Виктория» был отмечен главным призом фестиваля Гран-при и благодарностью за вклад в развитие танцевального искусства руководителю коллектива М. Короткой и педагогу А. Манышиной.
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