Малый бизнес не должен управлять крупными ТЦ, заявил Медведев

"Очень странно, когда крупные площади обслуживают компании, которые действуют в форме малого бизнеса, находятся на упрощенной системе налогообложения, хотя там обороты явно другие. Это тоже предмет проверок, включая проверки правоохранительных органов. На это также нужно также обратить в будущем самое пристальное внимание", — заявил Медведев во время ответов на вопросы после доклада о деятельности правительства в Госдуме

Пожар в четырехэтажном торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово произошел 25 марта. В результате пожара, по последним данным, погибли 64 человека, в том числе 41 ребенок. Торговый центр управлялся компанией ООО «Зимняя вишня Кемерово», которая включена в реестр субъектов малого и среднего предпринимательства.

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