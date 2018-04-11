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Малый бизнес не должен управлять крупными ТЦ, заявил Медведев
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Малый бизнес не должен управлять крупными ТЦ, заявил Медведев 

РИА Новости 25 минут назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. Правоохранительные органы должны проверять ситуации, когда крупные торговые центры обслуживает малый бизнес, заявил премьер-министр России Дмитрий Медведев, комментируя трагедию в Кемерово.
"Очень странно, когда крупные площади обслуживают компании, которые действуют в форме малого бизнеса, находятся на упрощенной системе налогообложения, хотя там обороты явно другие. Это тоже предмет проверок, включая проверки правоохранительных органов. На это также нужно также обратить в будущем самое пристальное внимание", — заявил Медведев во время ответов на вопросы после доклада о деятельности правительства в Госдуме.
Пожар в четырехэтажном торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово произошел 25 марта. В результате пожара, по последним данным, погибли 64 человека, в том числе 41 ребенок. Торговый центр управлялся компанией ООО «Зимняя вишня Кемерово», которая включена в реестр субъектов малого и среднего предпринимательства.
Отчет правительства перед Госдумой в прямой трансляции на сайте Ria.ru >>
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