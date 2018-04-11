Медведев потребовал разобраться в причинах проблем при космических пусках

"Здесь не все проходило гладко. Этими вопросами интересовались почти все депутаты из разных фракций. Конечно, мы занимаемся анализом возникающих проблем, — сказал он. — Обязательно должны быть найдены причины и сделано все, чтобы эту ситуацию исправить".

Медведев отметил, что России удалось обеспечить себе независимый доступ в космическое пространство и построить первую очередь космодрома Восточный. Он напомнил, что первый исторический пуск ракеты-носителя «Союз-2.1а» с тремя спутниками на борту состоялся в апреле 2016 года. Сейчас же на космодроме начинается строительство второго стартового стола.

"Несмотря на различные проблемы, космодром Восточный еще раз подтвердил, что Россия входила, входит и будет входить в элиту стран, которые осваивают космос", — подытожил Медведев.