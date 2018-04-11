Самые высокие зарплаты в Псковской области — в сфере металлургического производства

Псковстат опубликовал подробную статистику по зарплате жителей Псковской области в январе 2018 года: по данным организации, самая высокая зарплата в Псковской области — в сфере металлургического производства, работники этой отрасли зарабатывают в среднем 47 602 рубля. В тройке самых высокооплачиваемых отраслей также — финансовая и страховая деятельность (средняя зарплата — 37 318 рублей) и производство мебели (средняя зарплата — 34 880 рублей). Больше 30 тысяч средняя зарплата также на производстве машин и оборудования (31 936 рублей) и в области информации и связи (31 665 рублей). Самые низкие зарплаты — в сфере оптовой и розничной торговли автотранспортными средствами и мотоциклами, а также их ремонт (10 407 рублей), обработке древесины и производство изделий из дерева и пробки, кроме мебели (10 189 рублей) и сфере производства бумаги и бумажных изделий (9 105 рублей). Отметим, средняя зарплата по региону в январе составила 23 175 рублей. Чтобы оперативно отслеживать самые важные новости в Пскове и России, подписывайтесь на наши группы в «Телеграме», «ВКонтакте», «Твиттере», «Фейсбуке» и «Одноклассниках».