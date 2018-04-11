15 доказательств того, что все коты — немножечко жидкость и способны затечь куда угодно

Абсолютно все кошки пытаются куда-то залезть и спрятаться. Причём маленький размер коробки или узкое горлышко банки их не останавливает. Порой кажется, что коты — это самая настоящая пушистая жидкость, которой удаётся выглядеть мило даже в самом неудобном положении. Они готовы забраться в самую маленькую банку и облюбовать любую другую ёмкость. Представляем вам подборку убедительных доказательств того, что котожидкость существует на самом деле. 1. «Неоспоримое доказательство того, что кошки — это жидкость»

2. «Я думаю, что эта сырная палочка немного расплавилась»

3. «Я пушистая печенька»

4. «Коробка переполнена»

5. «Хозяйка, зачем тебе цветы, если есть я?»

6. «Любимая банка Энджи»

7. «Жидкая кошка»

8. «О нет, твой коктейль льётся через край»

9. «Обыкновенная круглая кошка»

10. «Такая кошка должна сидеть в самой красивой вазочке»

11. «Как этот большой кот поместился в такой маленький контейнер?»

12. «Если влезла, то буду сидеть»

13. «Мой кот забрался в кастрюлю и превратился в жидкость»

14. «Раковина практически переполнена»

15. «Что-то не так?»