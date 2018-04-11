Более 50 волонтеров-медиков помогут болельщикам в дни проведения ЧМ-2018 в Екатеринбурге

ЕКАТЕРИНБУРГ, 11 апреля. /ТАСС/. Более 50 волонтеров-медиков будут оказывать первую помощь приезжим болельщикам во время проведения чемпионата мира по футболу 2018 года в Екатеринбурге. Таких волонтеров можно будет встретить в медицинских организациях города и в фан-зоне, сообщил на пресс-конференции в Уральском региональном информационном центре ТАСС координатор Свердловского регионального отделения всероссийского общественного движения «Волонтеры-медики» Павел Чигвинцев.

"Волонтеры-медики — это добровольные помощники медперсоналу официальных медицинских организаций Свердловской области. Уже сейчас определены точки, где будет оказываться помощь приезжим болельщикам — это четыре медицинских организации. На сегодняшний день набрано и разбито по сменам порядка 40-50 волонтеров-медиков, но у нас будет резерв — мы думаем, что такие волонтеры выйдут еще и в фан-зону", — сказал Чигвинцев.

Волонтерами-медиками стали студенты старших курсов Свердловского областного медицинского колледжа и Уральского государственного медицинского университета. Среди требований, которые предъявлялись к кандидатам — знание английского языка на уровне не ниже среднего. «Я бы хотел отметить, что волонтеры-медики не могут совершать медицинские манипуляции. Они могут вовремя определить симптомы и оказать первую помощь — это очень важно», — пояснил Чигвинцев.

Матчи первого в истории России домашнего чемпионата мира по футболу пройдут с 14 июня по 15 июля 2018 года в 11 городах. В Екатеринбурге 15 июня сыграют сборные Египта и Уругвая, 21 июня — команды Франции и Перу, 24 июня — сборные Японии и Сенегала, 27 июня — команды Мексики и Швеции.