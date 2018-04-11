«Георгий Ярцев — это человек-мотор»

В 1996 году Георгий Ярцев привел "Спартак" к титулу чемпиона России, затем вывел сборную России на чемпионат Европы 2004 года. В последние годы специалист работает генеральным директором клуба Футбольной национальной лиги (ФНЛ) «Тамбов», и уже успел немало сделать для того, чтобы команда с периферии вышла на новый уровень.

Удивительная игровая карьера

Георгий Ярцев родился в Костромской области, начинал играть в местном «Спартаке» во второй союзной лиге. Карьера нападающего Ярцева получилась удивительной — до 30 лет он выступал в низших лигах, однако в возрасте, когда советские футболисты обычно либо заканчивали карьеру, либо «доигрывали» классом ниже, Ярцев стал звездой московского «Спартака».

В 1976 году Ярцев выступал за костромской «Спартак», который занял 16-е место в своей зоне второй союзной лиги. В январе спартаковские команды участвовали в традиционном турнире в Москве, и главный тренер столичного «Спартака» Константин Бесков приметил костромчанина Ярцева — быстрого и результативного нападающего. С одобрения Николая Старостина Ярцев оказался в «Спартаке» московском, несмотря на возраст — весной ему исполнилось 29 лет.

Московский «Спартак» в предыдущем сезоне впервые покинул высшую лигу, но под руководством Бескова совершил триумфальное возвращение, а уже в 1979 году стал чемпионом СССР. Для успешного выступления в первой лиге Бескову и понадобились свежие футболисты — такие, как Ярцев, который прекрасно сыгрался с приглашенным из московского «Динамо» полузащитником Юрием Гавриловым

В 1977 году Ярцев забил 17 голов в первой лиге, в следующем сезоне — 19 уже в высшей, став лучшим бомбардиром чемпионата СССР. Ранее на счету Ярцева значилась лишь одна игра в элите советского футбола — в 1970 году, проходя службу в армии, он выступал за ЦСКА. Дебютировать в высшей лиге в 30 лет и сразу стать лучшим бомбардиром — такого в советском футболе не удавалось никому. Пять матчей Ярцев провел в сборной России, где также дебютировал в 30 лет.

Если в 1978 году «Спартак» Бескова занял пятое место, то в следующем сезоне выиграл чемпионат, а Ярцев забил 14 голов. Однако в 1980 году Бесков перестал доверять своему ударному форварду, благо в «Спартаке» заиграл 17-летний Сергей Родионов . Ярцев успел выиграть серебряные медали чемпионата СССР и покинул «Спартак», отправившись в «Локомотив», где в 33-летнем возрасте забил 12 голов в первой лиге.

От игрока — к тренеру

Завершив карьеру, Ярцев пытался найти себя на тренерском поприще, играл за ветеранские команды. Уже в 90-х работал главным тренером эстрадно-спортивного клуба «Звезды спорта». В середине 80-х Ярцев несколько лет побыл в клубе второй лиги «Красная Пресня» помощником Олега Романцева , с которым выступал за «Спартак», и давняя дружба помогла Ярцеву в 1994 году, когда он получил приглашение войти в тренерский штаб «Спартака», — Романцев нуждался в помощнике после ухода в ЦСКА Александра Тарханова

Тренерская карьера Ярцева в «Спартаке» началась столь же неожиданно, как и игровая. Жору Ярцева подзабыли даже спартаковские болельщики, однако зимой 1996 года он стал главным тренером красно-белых. Романцев совмещал посты тренера и президента клуба, а также наставника сборной России, и в преддверии чемпионата Европы в Англии решил передать «Спартак» своему помощнику, сосредоточившись на национальной команде.

"Пионерский отряд"

Ярцев же начал самостоятельную тренерскую карьеру четвертьфинальными матчами Лиги чемпионов! «Спартак» встречался с «Нантом» и, обескровленный, проиграл сильнейшему клубу Франции — 0:2, 2:2. Хотя шансы были — в ответном домашнем матче «Спартак» забил два гола в первом тайме, но затем сказалась нехватка опыта — Николя Уэдек дважды поразил ворота Руслана Нигматуллина

"Спартак" Ярцева уже не считался главным фаворитом, однако команде удалось вернуть себе чемпионский титул — в дополнительном матче за первое место с «Аланией» в Санкт-Петербурге (2:1), когда «золотой» мяч провел лучший игрок «Спартака» Ярцева Андрей Тихонов.

Ярцеву при этом удалось вывести команду в финал Кубка России, где она, впрочем, уступила «Локомотиву» — 2:3, однако в 1/16 финала Кубка УЕФА «Спартак» проиграл германскому «Гамбургу». Несмотря на успешное завершение чемпионата, зимой Ярцев отошел на второй план, вернув руководство «Спартаком» Олегу Романцеву. Несмотря на то, что сборную тот покинул еще летом, после провала на Евро-96, в работу Ярцева он старался не вмешиваться, и чемпионский титул — полная заслуга тренера, в 48 лет дебютировавшего в элите.

Во главе сборной России

В 1998 году Ярцев покинул «Спартак» и возглавил московское «Динамо», где проработал год и даже вывел команду в финал Кубка России, где она проиграла "Зениту" . В 2000 году Ярцев стал главным тренером волгоградского «Ротора», который безуспешно пытался вернуть былую славу, когда волжане претендовали на чемпионский титул, но был уволен уже в июне.

Несколько лет проработав президентом клуба ветеранов «Спартака», Ярцев в 2003 году опять получил неожиданное назначение — стал главным тренером сборной России. Под руководством Валерия Газзаева она не лучшим образом начала отборочный турнир Евро-2004, а после домашнего поражения в товарищеском матче от Израиля (1:2) тренер подал в отставку. Хотя команда Ярцева и разгромила команду Швейцарии — 4:1, опередить «крестоносцев» ей не удалось, и пришлось играть стыковые матчи против валлийцев.

Эти встречи в ноябре 2003 года стали бенефисом Вадима Евсеева, который забил решающий мяч в Кардиффе. На чемпионате Европы 2004 года сборная России оказалась в группе с фаворитами из Португалии и Испании и после двух поражений потеряла шансы на выход в четвертьфинал. Третьим участником группы А были греки, которых команда Ярцева победила в заключительной игре — 2:1. Кто бы мог подумать, что сборная Греции в итоге станет чемпионом Европы, а единственное поражение на турнире потерпит от российской команды.

Завершится карьера Ярцева в сборной России бесславно. В октябре 2004 года российские футболисты потерпели катастрофическое поражение в отборочном матче чемпионата мира — 2006 от португальцев (1:7), однако Ярцев продержался еще полгода и ушел после гостевой ничьей с эстонцами (1:1).

В 2007 году Ярцев несколько месяцев возглавлял столичное «Торпедо», которое безуспешно пыталось вернуться в премьер-лигу. В том же году у Ярцева случилась личная трагедия — погиб сын, который работал тренером в спартаковской школе. В итоге Георгий Александрович надолго отошел от дел, комментируя футбольные матчи на телевидении.

"Ярцев не сидит на месте"

В 2016 году Ярцев получил новую должность — генерального директора клуба «Тамбов», который впервые в своей истории вышел в первый дивизион. Пока дела у команды идут хорошо — под руководством одного из самых перспективных тренеров страны Андрея Талалаева она в прошлом году заняла пятое место, а в нынешнем вновь борется за переходные матчи.

"Для меня Георгий Ярцев — друг, коллега, — рассказал ТАСС бывший полузащитник сборной СССР Сергей Шавло . — В 1977 году мы вместе пришли в «Спартак» — он в январе, а я в апреле. Семьями проживали в Тарасовке целый год, пока не получили квартиры. Мы общались и общаемся, долго играли за ветеранов. Потом Георгий Александрович прекратил играть, и я видел весь его путь, когда он работал в «Спартаке», в сборной России".

Шавло называет Ярцева необычайно энергичным и деятельным человеком. «С одной стороны, удивило, что Георгий Александрович поехал в Тамбов, — сказал он. — С другой, у него такой характер, что он не может сидеть на месте, ему что-то надо делать. Когда он играл за ветеранов, то приезжал все время в Сокольники, у него были какие-то дела, обсуждения. Это человек-мотор, ему все время скучно. Как опытный человек в футболе, Ярцев делится своим мнением с другими, поэтому он и пошел в тот клуб».

По словам Шавло, работа с тамбовской командой стала неким профессиональным вызовом для Ярцева. «Георгий Александрович говорил, что ему интересно, можно ли команду с периферии поднять на высокий уровень, — отметил Шавло. — И „Тамбов“ вышел из второй лиги и борется за стыки в РФПЛ. Построили манеж, есть разговоры о реконструкции стадиона. Если так можно сказать, не совсем футбольный регион превращается в футбольный, и народ пошел на стадион. Я думаю, он поспособствовал тому, чтобы никто не считал, что в регионах футбол невозможно развивать на хорошем уровне».

Евгений Трушин