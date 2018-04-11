Молодой человек угнал и утопил автомобиль в Ставропольском крае

В Ставропольском крае возбуждено уголовное дело в отношении жителя хутора Красночервонного, который угнал чужую машину и утопил ее в водоеме. Об этом сообщило издание Newstracker.ru.

По информации регионального УМВД, в конце прошлого года

19-летний

подозреваемый угнал автомобиль, чтобы покататься. После того, как молодой человек осуществил задуманное, он решил скрыть следы преступления и утопил машину. После этого злоумышленник скрылся.

Правоохранителям удалось установить местонахождение подозреваемого. По факту умышленного уничтожения имущества заведено уголовное дело. Максимальное наказание, которое грозит молодому человеку, два года тюрьмы.