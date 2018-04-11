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Александр Мостовой: «Рим вчера горел»
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Александр Мостовой: «Рим вчера горел» 

Спорт-Экспресс 2 часа назад
Фото: Спорт-Экспресс
Бывший полузащитник «Сельты» и сборной России Александр Мостовой назвал сенсацией невыход «Барселоны» в полуфинал Лиги чемпионов. Каталонцы в первом матче 1/4 финала дома разгромили «Рому» (4:1), но завершили еврокубковую кампанию, крупно проиграв римлянам на выезде (0:3).
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— Вылет «Барсы» — главная сенсация раунда, — сказал Мостовой. — Девять из десяти человек сказали бы, что она пройдет дальше. Смотрел игру и разборы в испанской прессе. До сих пор не могу понять, как такое могло произойти.
— Лионеля Месси не назовешь разгильдяем, но его команда сыграла именно так.
— Похоже, да. За 10 лет клуб выиграла все, что можно. Месси должны целовать во все места за эти титулы. Я в очередной раз убедился в величии и гениальности Лео. Как только его не будет в составе каталонцев, мы увидим другую «Барселону». Если аргентинец не посадит на себя 10 человек и не станет их «возить», все поменяется, а ведь Месси живой человек, и что-то с ним случилось. Но где были другие?
— Например, Дембеле, купленный за бешеные деньги.
— Не только он, но и другие. Месси прикрыли, не его день. Видимо, тоже хочет посмотреть, как без него будут забивать и отдавать. Но надо отдать должное и «Роме». Поразило, что и до игры она собирались дать бой, хотя в чемпионате выступает неубедительно. Можно сказать, Рим вчера горел. (Евгений БЕЛОУСОВ)
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