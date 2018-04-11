Нападающий Павел Погребняк в последних двух турах РФПЛ трижды отличился и получил место в сборной России по версии RT. Также в команду попал опорник лидирующего в чемпионате страны «Локомотива» Дмитрий Тарасов и полузащитник «Динамо» Александр Ташаев. Временно лишились места в сборной Дмитрий Живоглядов, Антон Миранчук и травмированный Далер Кузяев. RT анализирует игровую форму российских футболистов и представляет свой вариант заявки сборной России на домашний чемпионат мира — 2018.
Вратари
Игорь Акинфеев (ЦСКА), Андрей Лунёв («Зенит»), Александр Селихов («Спартак»)
Центральные защитники
Фёдор Кудряшов («Рубин»), Роман Нойштедтер («Фенербахче»), Илья Кутепов («Спартак»), Максим Беляев («Арсенал»), Владимир Гранат («Рубин»)
Фланговые игроки
Юрий Жирков («Зенит»), Георгий Щенников (ЦСКА), Игорь Смольников («Зенит»), Александр Ташаев («Динамо»)
Позиции в середине поля в нашей сборной регулярно подвергаются рокировкам. На этой неделе мы внесли сразу два изменения в этой зоне. Дмитрий Живоглядов из «Уфы» после ряда ярких матчей ушёл в тень, а его место в национальной команде по версии RT занял полузащитник «Динамо» Александр Ташаев. Да, его нельзя назвать игроком обороны, а крайних хавбеков Станислав Черчесов не очень жалует, но футболист заслужил как минимум попадания в нашу команду.
В матче с ЦСКА Александр был одним из лучших и дважды огорчил Игоря Акинфеева, которому накануне дерби исполнилось 32 года. С приходом на тренерский мостик бело-голубых Дмитрия Хохлова Ташаев по-настоящему раскрылся. В текущем сезоне РФПЛ в активе 24-летнего игрока уже десять баллов за результативность (шесть голов и четыре передачи). Не случайно в межсезонье Александром по слухам интересовался «Спартак». К тому же он способен сыграть, как на левом, так и на правом краю. Универсальный футболист с хорошей техникой и пасом может пригодиться сборной России на домашнем мундиале.
Полузащитники
Алан Дзагоев (ЦСКА), Александр Головин (ЦСКА), Денис Глушаков («Спартак»), Дмитрий Тарасов («Локомотив»), Алексей Миранчук («Локомотив»), Роман Зобнин («Спартак»), Александр Ерохин («Зенит»), Олег Шатов («Зенит»)
Ещё одно изменение коснулось опорной зоны. Выбор редакции, возможно, удивит читателей. Место в символической сборной получил Дмитрий Тарасов. Нынешний сезон для славящегося жёсткой игрой опорника складывается непросто. Осенью прошлого года он плотно осел на скамейке запасных «Локо», и в игре с «Ростовом» впервые с октября попал в стартовый состав железнодорожников на матч РФПЛ. Это было связано с дисквалификацией Игоря Денисова, получившего красную карточку во встрече с «Амкаром».
Однако Тарасов своим шансом воспользовался сполна, возможно, понимая, что для него данная игра — последний шанс вернуться в сборную. Дмитрий был очень старателен, выиграл огромное количество единоборств, выполнил невероятный объём черновой работы. Он регулярно помогал защитникам, а после потерь мяча партнёрами мгновенно включался в прессинг вместе с Александром Коломейцевым. Во многом благодаря их работе у «Ростова» толком не было опасных моментов.
Кроме того, Тарасов в первом тайме даже мог отлиться. Дмитрий подключился на подачу корнера, и после его удара головой, ворота соперника от верного гола спасла только штанга.
Если Тарасов в сборной будет также старателен, как и в игре с «Ростовом», он точно пригодится национальной команде. В конце концов, Дмитрий обладает немалым опытом и вряд ли выйдет на поле во время мундиаля с дрожащими ногами.
Заменил же в сборной по версии RT Дмитрий Далера Кузяева. Во многом эта рокировка объясняется травмой полузащитника «Зенита», которая, по признаниям Роберто Манчини, преследует футболиста уже месяц. Остаётся надеяться, что до чемпионата мира Далер решит свои проблемы со здоровьем и к самому турниру подойдёт во всеоружии.
Нападающие
Фёдор Смолов («Краснодар»), Артём Дзюба («Арсенал»), Павел Погребняк («Тосно»)
Не помешает усиление и линии нападения сборной. В этом туре РФПЛ напомнил о себе опытнейший форвард «Тосно» Павел Погребняк. Он и неделю назад был весьма активен в матче с родным «Спартаком» и даже реализовал пенальти, а теперь пошёл ещё дальше и оформил дубль на некогда родном «Петровском». От точных ударов фактурного нападающего пострадал «Урал». Мало того, Погребняк в добавленное арбитром время должен был оформлять хет-трик, но, выскочив на рандеву с вратарём, пробил в перекладину.
Для кого-то присутствие Павла в сборной России покажется странным, учитывая, что до перехода в «Тосно» зимой, он пару лет просидел в «Динамо» на скамейке запасных. Но, получив долгожданный шанс, нападающий уцепился за него и продемонстрировал, что его рано списывать со счётов.
Пусть Погребняку уже 34 года, высочайший уровень мастерства с возрастом никуда не пропал. Всё-таки форвард поиграл в чемпионатах Англии и Германии. Не многие в нынешнем составе национальной команды могут похвастать таким опытом.
Ярко проявлял себя Павел и в сборной, в составе которой дебютировал в далёком 2006-м. К слову Погребняк должен был стать основным нападающим национальной команды на Евро-2008, но получил травму и не смог принять участие в турнире. Зато спустя четыре года он съездил на первенство континента в Польшу и Украину, а в 2014-м рассматривался Фабио Капелло как кандидат в сборную перед чемпионатом мира в Бразилии.
На домашнем мундиале Погребняк может, по крайней мере, сыграть роль опытного джокера, который сможет помочь, когда необходимо будет перейти на навал. И вряд ли Павел намного слабее того же Максима Канунникова, которого Черчесов использовал в этой роли на Кубке Конфедераций.
Возвращаясь к игре «Тосно», в составе соперника команды из Ленинградской области «Урала» нельзя не отметить Владимира Ильина, забившего мяч и отдавшего голевую передачу. Форвард перешёл в команду из Екатеринбурга зимой прошлого года из «Кубани» и очень ярко провёл вторую половину сезона. Однако летом и осенью он напоминал лишь бледную тень себя. Но Александр Тарханов продолжил доверять рыжеволосому футболисту и в весенних турах РФПЛ он набрал уже пять баллов за результативность (3+2). Если Ильин продолжить действовать так же результативно — окажется в нашей сборной. Да и на вызов от Черчесова надежду терять не стоит.