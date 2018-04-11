Сборная России по футболу — 2018 по версии RT

Вратари

Центральные защитники

Фланговые игроки

Позиции в середине поля в нашей сборной регулярно подвергаются рокировкам. На этой неделе мы внесли сразу два изменения в этой зоне. Дмитрий Живоглядов из «Уфы» после ряда ярких матчей ушёл в тень, а его место в национальной команде по версии RT занял полузащитник «Динамо» Александр Ташаев. Да, его нельзя назвать игроком обороны, а крайних хавбеков Станислав Черчесов не очень жалует, но футболист заслужил как минимум попадания в нашу команду.

В матче с ЦСКА Александр был одним из лучших и дважды огорчил Игоря Акинфеева, которому накануне дерби исполнилось 32 года. С приходом на тренерский мостик бело-голубых Дмитрия Хохлова Ташаев по-настоящему раскрылся. В текущем сезоне РФПЛ в активе 24-летнего игрока уже десять баллов за результативность (шесть голов и четыре передачи). Не случайно в межсезонье Александром по слухам интересовался «Спартак». К тому же он способен сыграть, как на левом, так и на правом краю. Универсальный футболист с хорошей техникой и пасом может пригодиться сборной России на домашнем мундиале.

Полузащитники

Ещё одно изменение коснулось опорной зоны. Выбор редакции, возможно, удивит читателей. Место в символической сборной получил Дмитрий Тарасов. Нынешний сезон для славящегося жёсткой игрой опорника складывается непросто. Осенью прошлого года он плотно осел на скамейке запасных «Локо», и в игре с «Ростовом» впервые с октября попал в стартовый состав железнодорожников на матч РФПЛ. Это было связано с дисквалификацией Игоря Денисова , получившего красную карточку во встрече с «Амкаром».

Однако Тарасов своим шансом воспользовался сполна, возможно, понимая, что для него данная игра — последний шанс вернуться в сборную. Дмитрий был очень старателен, выиграл огромное количество единоборств, выполнил невероятный объём черновой работы. Он регулярно помогал защитникам, а после потерь мяча партнёрами мгновенно включался в прессинг вместе с Александром Коломейцевым . Во многом благодаря их работе у «Ростова» толком не было опасных моментов.

Кроме того, Тарасов в первом тайме даже мог отлиться. Дмитрий подключился на подачу корнера, и после его удара головой, ворота соперника от верного гола спасла только штанга.

Если Тарасов в сборной будет также старателен, как и в игре с «Ростовом», он точно пригодится национальной команде. В конце концов, Дмитрий обладает немалым опытом и вряд ли выйдет на поле во время мундиаля с дрожащими ногами.

Заменил же в сборной по версии RT Дмитрий Далера Кузяева. Во многом эта рокировка объясняется травмой полузащитника «Зенита», которая, по признаниям Роберто Манчини , преследует футболиста уже месяц. Остаётся надеяться, что до чемпионата мира Далер решит свои проблемы со здоровьем и к самому турниру подойдёт во всеоружии.

Нападающие

Не помешает усиление и линии нападения сборной. В этом туре РФПЛ напомнил о себе опытнейший форвард «Тосно» Павел Погребняк. Он и неделю назад был весьма активен в матче с родным «Спартаком» и даже реализовал пенальти, а теперь пошёл ещё дальше и оформил дубль на некогда родном «Петровском». От точных ударов фактурного нападающего пострадал «Урал» . Мало того, Погребняк в добавленное арбитром время должен был оформлять хет-трик, но, выскочив на рандеву с вратарём, пробил в перекладину.

Для кого-то присутствие Павла в сборной России покажется странным, учитывая, что до перехода в «Тосно» зимой, он пару лет просидел в «Динамо» на скамейке запасных. Но, получив долгожданный шанс, нападающий уцепился за него и продемонстрировал, что его рано списывать со счётов.

Пусть Погребняку уже 34 года, высочайший уровень мастерства с возрастом никуда не пропал. Всё-таки форвард поиграл в чемпионатах Англии и Германии. Не многие в нынешнем составе национальной команды могут похвастать таким опытом.

Ярко проявлял себя Павел и в сборной, в составе которой дебютировал в далёком 2006-м. К слову Погребняк должен был стать основным нападающим национальной команды на Евро-2008, но получил травму и не смог принять участие в турнире. Зато спустя четыре года он съездил на первенство континента в Польшу и Украину, а в 2014-м рассматривался Фабио Капелло как кандидат в сборную перед чемпионатом мира в Бразилии.

На домашнем мундиале Погребняк может, по крайней мере, сыграть роль опытного джокера, который сможет помочь, когда необходимо будет перейти на навал. И вряд ли Павел намного слабее того же Максима Канунникова , которого Черчесов использовал в этой роли на Кубке Конфедераций.