Глава Минспорта РФ Колобков осмотрел школу олимпийского резерва «Динамо‑Дмитров»

На сегодняшний день в школе 15 отделений: художественная гимнастика, самбо, дзюдо, легкая атлетика, лыжные гонки, плавание, керлинг, теннис на колясках, пулевая стрельба. В школе занимаются более 919 воспитанников в возрасте от 6 до 18 лет, а ее выпускниками являются три олимпийские чемпионки по художественной гимнастике, восемь мастеров спорта международного класса, девять заслуженных мастеров спорта, 73 мастера спорта.

«Это знаменитая школа, в которой работают известные наставники. Мне понравилось огромное количество детей. Школа и спортивные залы не простаивают. Они загружены с утра и до вечера. Понятно, что потребность в таких школах большая. Необходимо это развивать. Существует большое количество детей и взрослых, желающих заниматься спортом. Московская область на всех соревнованиях всегда входит в тройку призеров. Не даром мы здесь проводим финалы многих наших соревнований. Московская область — наш надежный партнер в развитии спорта и проведении крупных соревнований», — отметил Колобков.

В школе созданы все условия для достижения высоких результатов в спорте: два борцовских зала, зал художественной гимнастики, зал хореографии, тренажерный зал. Одаренные воспитанники живут в спортивном интернате при школе на бюджетной основе, который оборудован всем необходимым для максимального роста спортивного мастерства. Помимо тренировочных площадок он также оснащен благоустроенными комнатами, учебными классами, зонами отдыха и столовой. Интернат рассчитан на 45 человек.

Среди выпускников и воспитанников спортивной школы есть настоящие звезды, которые уже заявили о себе и на Олимпийских играх, и на крупным международных старта. Среди них: победительница ХХХ Летних Олимпийских игр 2012 года в Лондоне по художественной гимнастике и первых юношеских Олимпийских игр в Сингапуре Алина Макаренко, двукратная чемпионка Мира и Европы по художественной гимнастике Александра Солдатова , Олимпийские чемпионки по художественной гимнастике в групповых упражнениях в Рио-де-Жанейро в 2016 году, а также неоднократные чемпионки мира и Европы Мария Толкачева и Анастасия Татарева , а также другие талантливые спортсмены, которые достойно представляют Московскую область на спортивной арене.