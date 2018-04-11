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Глава Минспорта РФ Колобков осмотрел школу олимпийского резерва «Динамо‑Дмитров»
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Глава Минспорта РФ Колобков осмотрел школу олимпийского резерва «Динамо‑Дмитров» 

РИАМО 1 час назад
Фото: РИАМО
Министр спорта России Павел Колобков и министр физической культуры и спорта Московской области Роман Терюшков посетили школу олимпийского резерва «Динамо-Дмитров» и ознакомились с ее работой, говорится в сообщении пресс-службы Минспорта Подмосковья.
На сегодняшний день в школе 15 отделений: художественная гимнастика, самбо, дзюдо, легкая атлетика, лыжные гонки, плавание, керлинг, теннис на колясках, пулевая стрельба. В школе занимаются более 919 воспитанников в возрасте от 6 до 18 лет, а ее выпускниками являются три олимпийские чемпионки по художественной гимнастике, восемь мастеров спорта международного класса, девять заслуженных мастеров спорта, 73 мастера спорта.
«Это знаменитая школа, в которой работают известные наставники. Мне понравилось огромное количество детей. Школа и спортивные залы не простаивают. Они загружены с утра и до вечера. Понятно, что потребность в таких школах большая. Необходимо это развивать. Существует большое количество детей и взрослых, желающих заниматься спортом. Московская область на всех соревнованиях всегда входит в тройку призеров. Не даром мы здесь проводим финалы многих наших соревнований. Московская область — наш надежный партнер в развитии спорта и проведении крупных соревнований», — отметил Колобков.
В школе созданы все условия для достижения высоких результатов в спорте: два борцовских зала, зал художественной гимнастики, зал хореографии, тренажерный зал. Одаренные воспитанники живут в спортивном интернате при школе на бюджетной основе, который оборудован всем необходимым для максимального роста спортивного мастерства. Помимо тренировочных площадок он также оснащен благоустроенными комнатами, учебными классами, зонами отдыха и столовой. Интернат рассчитан на 45 человек.
Среди выпускников и воспитанников спортивной школы есть настоящие звезды, которые уже заявили о себе и на Олимпийских играх, и на крупным международных старта. Среди них: победительница ХХХ Летних Олимпийских игр 2012 года в Лондоне по художественной гимнастике и первых юношеских Олимпийских игр в Сингапуре Алина Макаренко, двукратная чемпионка Мира и Европы по художественной гимнастике Александра Солдатова, Олимпийские чемпионки по художественной гимнастике в групповых упражнениях в Рио-де-Жанейро в 2016 году, а также неоднократные чемпионки мира и Европы Мария Толкачева и Анастасия Татарева, а также другие талантливые спортсмены, которые достойно представляют Московскую область на спортивной арене.
«Школа «Динамо-Дмитров» является одной из ведущих школ по развитию художественной гимнастики. Оттуда пошли наши олимпийские чемпионы — это и Александра Солдатова — наша надежа, наша олимпийская чемпионка, и конечно же, еще один вид спорта — это дзюдо. Кирилл Вопросов был воспитанником этой школы, сейчас активно ведет тренерскую работу. Большое внимание этой школе уделяется подготовке спортивного резерва, которые ориентированы на самые высокие результаты и попадание в сборные России на всех стартах — на чемпионатах мира, Европы и Олимпийских играх», — добавил Терюшков.
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