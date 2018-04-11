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Москвичка хотела поменять 1 млн руб на евро, а получила купюры «банка приколов»
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Москвичка хотела поменять 1 млн руб на евро, а получила купюры «банка приколов» 

РИАМО 1 час назад
Фото: РИАМО
Безработная москвичка хотела поменять 1 миллион рублей на евро в операционной кассе, но стала жертвой мошенника, который подсунул женщине вместо денег купюры «банка приколов», сообщил РИАМО в среду сотрудник пресс-службы ГУ МВД России по столице.
Он отметил, что 10 апреля в ОМВД по Тверскому району Москвы поступило сообщение о мошенничестве по адресу: Тверской бульвар, дом 28. Оказалось, что в операционную кассу по этому адресу пришла безработная москвичка 1966 года рождения, которая хотела обменять 1 миллион рублей на евро. В помещении операционной кассы к ней подошел мужчина славянской внешности, который представился начальником пункта обмена валют и предложил помощь в обмене денег.
«Женщина передала неизвестному паспорт и деньги в руки, он пересчитал деньги и положил их в лоток для обмена, после чего вышел из кассы. Гражданка достала деньги и паспорт из лотка, положила их в сумку. Пройдя от пункта обмена валюты до улицы Большой Бронной, решила проверить, все ли деньги на месте. Достав их из сумки, она увидела, что вместо денежных купюр в пачке находятся купюры «банка приколов», — сказал собеседник агентства.
Материальный ущерб от действий злоумышленника составил 1 миллион рублей. По данному факту возбуждено уголовное дело.
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