Ещё
Завтра самые танцующие студенты встретятся на отборочном туре «Студенческой весны»
Далее:
Читайте также:
Ещё

Завтра самые танцующие студенты встретятся на отборочном туре «Студенческой весны» 

k1news.ru 1 час назад
Фото: k1news.ru
Завтра в КГСХА состоится отборочный тур фестиваля «Студенческая вечна» по танцевальному направлению. В 11:00 здесь соберутся все студенческие коллективы, которые хотят в танце доказать, что они лучшие, сообщает корреспондент портала K1NEWS.RU.
В этом году для участников предложили номинации: «Танец народный», «Эстрадный танец», «Классический танец», «Уличные танцы», «Современный танец», «Бально-спортивный танец», «Чирлидинг».
Лучшие номера студентов можно будет увидеть на гала-концерте фестиваля, а победители отправятся на «Российскую студенческую весну-2018», которая пройдет в Ставрополе с 15 по 19 мая.
17 апреля костромичей ждет отборочный тур по музыкальному направлению. Он пройдет в КГУ в корпусе А1.
19 апреля пройдет отборочный тур «Театральное направление. Оригинальный жанр». Участников также ждут в КГУ.
Отборочный тур по «Журналистике» состоится 20 апреля в 14.00 в «Молодежном центре „Кострома“.
Положение о фестивале можно найти здесь.
k1news.ru: последние новости
Сборная России по футболу «расписала» футболку для школьника из Костромы Взятки, поборы и махинации: самые громкие экономические преступления в Костромской области Вопрос о Костроме принес победу знатокам из программы "Что? Где? Когда"
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Тело будто умерло». Боец ММА рассказала об изнасиловании160
ЧМ-2018 несет потери: в Россию не приедет Пеле1
Умер легенда «Челси»
Кришито определился с новым клубом
Названа причина отъезда Ковальчука в НХЛ2
Видео
02:32
Назван лучший гол чемпионатов мира по футболу
Футбол
04:00
Нурмагомедов обозначил следующую цель
MMA
04:00
Нурмагомедов обратился к Путину с просьбой
MMA
00:55
Почему посадили звезду отечественного футбола
Футбол Статьи
00:17
Спортсмен рухнул под штангой
Летние виды спорта
04:00
Нурмагомедов стал чемпионом UFC
MMA
00:15
Глушаков получил подарок от Буффона
Футбол
01:21
Макгрегор сдался полиции
MMA
00:33
На «Пусть говорят» распекли пожилую спортсменку
Летние виды спорта
00:35
Шалимов отправлен в отставку
Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение