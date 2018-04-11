Завтра самые танцующие студенты встретятся на отборочном туре «Студенческой весны»

Завтра в КГСХА состоится отборочный тур фестиваля «Студенческая вечна» по танцевальному направлению. В 11:00 здесь соберутся все студенческие коллективы, которые хотят в танце доказать, что они лучшие, сообщает корреспондент портала K1NEWS.RU.

В этом году для участников предложили номинации: «Танец народный», «Эстрадный танец», «Классический танец», «Уличные танцы», «Современный танец», «Бально-спортивный танец», «Чирлидинг».

Лучшие номера студентов можно будет увидеть на гала-концерте фестиваля, а победители отправятся на «Российскую студенческую весну-2018», которая пройдет в Ставрополе с 15 по 19 мая.

17 апреля костромичей ждет отборочный тур по музыкальному направлению. Он пройдет в КГУ в корпусе А1.

19 апреля пройдет отборочный тур «Театральное направление. Оригинальный жанр». Участников также ждут в КГУ.

Отборочный тур по «Журналистике» состоится 20 апреля в 14.00 в «Молодежном центре „Кострома“.

Положение о фестивале можно найти здесь.