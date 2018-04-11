Кошка с собакой не могли ужиться, поэтому хозяин построил кошке отдельный вход. Да ещё какой!

«Как кошка с собакой» — так говорят о людях, которые никак не могут ужиться, постоянно ссорятся и ругаются. Для Марцина Телуса из Эдинбурга это не просто идиома, потому что в его доме живут представители обеих враждующих сторон: кошка Симба и овчарка Зара. Открытого конфликта между ними нет, но питомцы явно друг друга недолюбливают. Чтобы разрядить напряжённую атмосферу в доме, Мартин решил разделить сферы влияния противников. Таким образом, собака стала жить на первом этаже, а кошка на втором. Оставалась одна проблема. Кошка очень любила гулять, а значит, неминуемо сталкивалась с собакой при входе и выходе из дома. И Марцин придумал гениальное решение, которое явно пришлось мурлыке по душе. У шотландца Марцина дома живут собака Зара и кошка Симба, которые не слишком любят друг друга

Поэтому их решили разделить: собака жила на первом этаже, а кошке достался второй

Кошка любит гулять на улице, а значит, ей всё равно пришлось бы ходить мимо собаки

Марцин придумал гениальное решение: персональный вход для Симбы на втором этаже дома

Вот так выглядит эта конструкция: горизонтальные и наклонные ступени, ведущие к проёму в стене

Теперь у Симбы настоящий скалодром

У кошки есть выбор: она может и прыгать и ходить по ступенькам, а при желании и подремать немного

Кажется, Симба довольна. Ведь о таком развлекательном комплексе кошки могут только мечтать