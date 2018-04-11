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Органы госстатистики смогут напрямую участвовать в её улучшении
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Органы госстатистики смогут напрямую участвовать в её улучшении 

Парламентская газета 1 час назад
Фото: Парламентская газета
Субъекты официального статистического учёта получат полномочия по созданию, эксплуатации и развитию системы государственной статистики.
Соответствующие поправки в Федеральный закон «Об официальном статистическом учёте и системе государственной статистики в РФ» на заседании 11 апреля единогласно одобрили члены Совет Федерации.
«Устраняется правовой пробел — на федеральном уровне закрепляются полномочия субъектов официального статистического учёта как по эксплуатации, так и по созданию и развитию устойчивой системы государственной статистики», — пояснил заместитель председателя Комитета Совета Федерации по экономической политике Сергей Шатиров.
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