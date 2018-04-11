Бубнов: «Барселона» виновата сама, с «Реалом» такого произойти не могло" 

Футбольный эксперт Александр Бубнов прокомментировал вылет каталонской «Барселоны» из Лиги чемпионов на стадии 1/4 финала.
"В одном отдельно взятом матче возможно все, что лишний раз доказала «Рома». Дай «Барселоне» возможность переиграть встречу, не думаю, что каталонцы вылетели бы из турнира. Хотя в последние годы для них типично завершать борьбу в Лиге чемпионов на стадии четвертьфинала. По составу и уровню «Барселона» объективно сильнее «Ромы». Но сама виновата в произошедшем. Будь на ее месте извечный конкурент мадридский "Реал", подобной осечки, полагаю, не случилось бы, потому что «Реал» всегда борется до конца", — сказал Бубнов.
По сумме двух матчей «Рома» победила «Барселону» благодаря правилу выездного гола. Общий счет — 4:4.