В Сети осудили лихачей на авто, зажавших москвичей в подземном переходе

Неизвестные мужчины на иномарке проехали по узкому подземному переходу у железнодорожной платформы Петровско-Разумовское в столице.

Видео опубликовали в Instagram в группе M A J O R K A, где собраны фотографии из жизни золотой молодежи столицы. Лихачей не остановило, что переход был заполнен людьми. Они говорили прохожим «приходится», «необходимость, я бы сказал», «подвиньтесь» и «че так смотришь?», и катили дальше, заставляя людей буквально вжиматься в стены перехода.

Ролик посмотрели уже почти 65 тысяч человек. Пользователи в комментариях осудили поведение мужчин. По их мнению, это «неуважение к окружающим» и «детские понты».

В комментариях началась перепалка, так как некоторые осуждавшие делали упор на то, что парни приехали с Кавказа и ведут себя не лучшим образом. Однако другие пользователи отметили, что дело не в национальности или вероисповедании, а в воспитании молодых людей.

Также в Сети осудили СМИ за то, что они не рассказывают о подобных происшествиях. По мнению пользователей, таких «героев» народ должен знать в лицо.