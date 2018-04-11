Правительство РФ уйдет в отставку после инаугурации президента РФ

Медведев представил нижней палате парламента отчет о работе кабмина за 2017 год. Политик подчеркнул, что данный отчет можно назвать особым, так как он является последним для нынешнего состава правительства.

«Страна выбрала президента, 7 мая после вступления в должность, в соответствии с конституцией, правительство сложит свои полномочия», — напомнил Медведев.