Правительство РФ уйдет в отставку после инаугурации президента РФ 

Премьер-министр России Дмитрий Медведев во время выступления в Госдуме РФ сообщил, что кабинет министров уйдет в отставку после инаугурации российского президента 7 мая, передает РИА Новости.
Медведев представил нижней палате парламента отчет о работе кабмина за 2017 год. Политик подчеркнул, что данный отчет можно назвать особым, так как он является последним для нынешнего состава правительства.
«Страна выбрала президента, 7 мая после вступления в должность, в соответствии с конституцией, правительство сложит свои полномочия», — напомнил Медведев.
Напомним, выборы президента РФ состоялись 18 марта этого года. Победу одержал Владимир Путин, за которого проголосовали 76,69% избирателей.