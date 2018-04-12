ФИФА считает, что бизнес в РФ активно помогает в борьбе с контрафактной продукцией к ЧМ

СВЕТЛОГОРСК /Калининградская область/, 12 апреля. / ТАСС /. Российское бизнес-сообщество активно помогает ФИФА в борьбе с контрафактной продукцией к чемпионату мира по футболу. Об этом сообщил ТАСС советник по вопросам защиты бренда ФИФА Алексей Швецов в кулуарах форума IPQuorum-2018, который проходит в Светлогорске.

Накануне он сообщил о том, что ФИФА выявила более 500 тыс. единиц контрафактной продукции за время подготовки к чемпионату.

"ФИФА, реализуя программу по защите брендов в РФ на постоянной основе, принимает самые совершенные меры, как по предотвращению, так и по пресечению выявляемых нарушений. У нас богатый инструментарий: нас поддерживают государственные органы, негосударственные организации и регуляторы в различных сферах. Бизнес-сообщество активно нас поддерживает, мы уверены, что ЧМ пройдет на высоком уровне", — сказал Швецов.

Он отметил, что ФИФА ведет работу по выявлению фишинговых и мошеннических ресурсов, которые предлагают билеты на ЧМ. Таких ресурсов найдено около 50 в РФ, и мировом масштабе — примерно 300.