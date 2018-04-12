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ФИФА считает, что бизнес в РФ активно помогает в борьбе с контрафактной продукцией к ЧМ
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ФИФА считает, что бизнес в РФ активно помогает в борьбе с контрафактной продукцией к ЧМ 

ТАСС 54 минуты назад
Фото: SovSport.Ru
СВЕТЛОГОРСК /Калининградская область/, 12 апреля. / ТАСС/. Российское бизнес-сообщество активно помогает ФИФА в борьбе с контрафактной продукцией к чемпионату мира по футболу. Об этом сообщил ТАСС советник по вопросам защиты бренда ФИФА Алексей Швецов в кулуарах форума IPQuorum-2018, который проходит в Светлогорске.
Накануне он сообщил о том, что ФИФА выявила более 500 тыс. единиц контрафактной продукции за время подготовки к чемпионату.
"ФИФА, реализуя программу по защите брендов в РФ на постоянной основе, принимает самые совершенные меры, как по предотвращению, так и по пресечению выявляемых нарушений. У нас богатый инструментарий: нас поддерживают государственные органы, негосударственные организации и регуляторы в различных сферах. Бизнес-сообщество активно нас поддерживает, мы уверены, что ЧМ пройдет на высоком уровне", — сказал Швецов.
Он отметил, что ФИФА ведет работу по выявлению фишинговых и мошеннических ресурсов, которые предлагают билеты на ЧМ. Таких ресурсов найдено около 50 в РФ, и мировом масштабе — примерно 300.
IPQuorum 2018 собрал свыше 500 участников из более чем 30 стран и проходит под эгидой комиссии РФ по делам ЮНЕСКО. Он посвящен проблемам интеллектуальной собственности и цифровых технологий. Организаторами выступили российская Ассоциация по защите интеллектуальной собственности IPChain и Евразийская конфедерация обществ правообладателей (ЕАКОП), управляющие различными категориями интеллектуальных прав в странах-членах ЕАЭС, СНГ, БРИКС. Информационное агентство ТАСС выступает генеральным информационным партнером форума.
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