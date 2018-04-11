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В России выявлено более полумиллиона единиц контрафактной продукции с символикой ФИФА
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В России выявлено более полумиллиона единиц контрафактной продукции с символикой ФИФА 

Rambler News Service 1 час назад
Фото: ТАСС
На внутреннем рынке России выявлено порядка 120 тысяч единиц контрафактной продукции с символикой ФИФА, с учетом всех таможенных задержаний — более 500 тыс. единиц, сообщил советник по вопросам защиты бренда ФИФА Алексей Швецов.
«Говоря о единицах контрафактной продукции, если говорить про внутренний рынок, то у нас порядка 120 тысяч единиц контрафактной продукции, если говорить о в принципе всем масштабе выявления с учётом таможенных задержаний, то показатели перевалили за полмиллиона единиц контрафактной продукции», — сказал он Швецов.
Также в России зафиксировано более 900 случаев незаконной продажи продукции с символикой ФИФА.
«На внутреннем рынке нами как правообладателем отмечено с начала всей работы более 900 фактов предложения товаров с незаконным использованием символики ФИФА. Если говорить в целом о выявлении контрафакта, которое происходит не только на внутреннем рынке, но ещё и на таможенной границе, на дальних подступах ещё к прилавкам, то в общем число перевалило за 1000. И естественно процесс подготовки к чемпионату пока не окончен и финальных цифр пока нет», — сказал он.
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